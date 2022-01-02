إبراهيم الموسوي: الحصار والتضييق على اللبنانيين لتأليب الناس على المقاومة

نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك لقاء سياسيا مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد اللواء قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس.وقال الموسوي: "يشرفني أن أقف على منبر يكون فيه الشهداء هم العنوان، فنحن وإياكم في خط التزام قضية المقاومة ضد الاستكبار والاحتيال، وهذا يوجب على كل منا نوعا من السعي والجهد المطلوب والضروري جدا على مستوى البصيرة والرؤية حول ما يجري حولنا وما يجري في المنطقة وعلى مستوى العالم".واعتبر أنه "بعد سنتين من استشهاد اللواء سليماني والمهندس، حدثت متغيرات حقيقية وجوهرية في المنطقة، سواء على مستوى إنجازات هذين القائدين العظيمين، فما قاما به هو إنجاز صنو الإعجاز الذي يتجاوز الحسابات المادية".وقال: "نحن اليوم في لبنان نتعرض لحصار أميركي وعقوبات ولعبة الدولار والتضييق على اللبنانيين، لتأليب الناس على المقاومة التي حققت الانتصارات على العدو الأسرائيلي منذ العام 1982 مرورا بالتحرر العام 2000 وبإفشال مخطط الشرق الأوسط الجديد والانتصار الإلهي العام 2006، وهزمت الإرهاب التكفيري، وسوف يستمر هذا الضغط أكثر وصولا إلى استحقاق الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية".وختم الموسوي: "محور المقاومة لا يقبل بالهيمنة الأميركية ولا باستكبارها وفاشيتها، ولا بنظامها الإستهلاكي الذي تفرضه على الشعوب، ونحن أمام مسار صحيح ومعادلة تبشر بالخير وتبعث على التفاؤل، فنحن أهل المقاومة والشهادة والانتصار بعون الله".