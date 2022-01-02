لبنان

السفير السعودي السابق في لبنان: على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين في صناديق الإقتراع

Lebanon 24
02-01-2022 | 08:41
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أطل السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري في لقاء تلفزيوني عبر الـ "MTV"، حيث أكد أن ‏‎المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القيادات اللبنانية والسعودية ليست راضية على الحكم الموجود في لبنان وليست راضية عن تهريب المخدّرات من لبنان إلى المملكة ونريد رؤية مشهد سياسي جديد في لبنان. 
 
وأعتبر ان ‏‎"حزب الله وجبران باسيل هيمنا على مفاصل الحكم ولم يصل لبنان في تاريخه إلى الوضع الذي يعيشه اليوم واللبنانيون الموجودون في المملكة في أمان وهم يعملون كأيّ مواطن سعودي" .

ورأى عسيري أن "‏‎حزب جبران باسيل منح الغطاء لـحزب الله والسعودية تسعى إلى رؤية وجوه جديدة في لبنان والمسؤولية على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين في صناديق الإقتراع" .
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