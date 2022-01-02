بعد فرارهم من السجن... وقعوا في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 1 /1 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل- البقاع كلاً من: (م.ش)، (ح.ي)، (ع.ز) و(م.خ) لإقدامهم على الفرار من سجن ثكنة أبلح – البقاع بتاريخ 24 /12 /2021.بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.