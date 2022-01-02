"سرفيس" بدون بندورة... و الطلب خاص









تقوم بعض محلات الفول و الحمص في طرابلس بتقديم "السرفيس" لديها من دون بندورة نظراً إلى إرتفاع سعرها، بحيث اصبح رأس البندورة يعد طلبا خاصا حسب رغبة الزبون، و بسعر ٥٠٠٠ ليرة يضاف على الحساب.