لبنان

"سرفيس" بدون بندورة... و الطلب خاص

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2022 | 09:41
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تقوم بعض محلات الفول و الحمص في طرابلس  بتقديم "السرفيس" لديها  من دون بندورة نظراً إلى إرتفاع سعرها، بحيث اصبح رأس البندورة يعد طلبا خاصا حسب رغبة الزبون، و بسعر ٥٠٠٠ ليرة يضاف على الحساب.
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