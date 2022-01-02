طوني هيكل ينجو من حادث سير

تعرّض الزميل في صوت لبنان طوني هيكل، لحادث سير قوي اثناء ركن سيارته امام منزل اصدقائه في الحازمية حيث كان يحتفل معهم بحلول العام الجديد، لكنه لم يصب بأي أذى كونه كان داخل المنزل، واقتصرت الاضرار على الماديات.إن موقع "لبنان 24" يتمنى لهيكل السلامة.