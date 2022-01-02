لبنان

قلبها لم يتمكن من الصمود... طرابلس حزينة

Lebanon 24
02-01-2022 | 10:15
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توفّيت اليوم الشابة ديما حفّار ابنة مدينة طرابلس والبالغة من العمر 26 عاماً بعد معاناتها من ضعف في عضلة القلب حيث لم يتمكّن قلبها من المقاومة أكثر وتوقف عن النبض إلى الأبد.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدّة بقصّة الشابة ديما حيث كانت بحاجة لإجراء عملية زرع قلب في وقت سريع بعد تشخيص إصابتها باعتلال في عضلة القلب منذ نحو عامَيْن وقبل ولادة ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات.

وأصاب الحزن مدينة طرابلس وعبّر كل من عرف ديما عن حزنهم وألمهم على رحيلها، وهي التي يصفونها بأنّها صاحبة "أجمل ضحكة".
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