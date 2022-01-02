لبنان

استنفار في مخيم عين الحلوة... ما هو السبب؟

Lebanon 24
02-01-2022 | 10:35
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استنفار في
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نوع من الاستنفار يشهده شارع "الصفصاف" داخل مخيم عين الحلوه بين مجموعة المدعو "عبد فضه" و"انصار الله" بسبب قيام  احد الاشخاص من  مجموعة "انصار الله" بتعليق صورة لقاسم سليماني.
 
 
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