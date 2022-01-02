استنفار في مخيم عين الحلوة... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن نوع من الاستنفار يشهده شارع "الصفصاف" داخل مخيم عين الحلوه بين مجموعة المدعو "عبد فضه" و"انصار الله" بسبب قيام احد الاشخاص من مجموعة "انصار الله" بتعليق صورة لقاسم سليماني.