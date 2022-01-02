لبنان

عددُ وفيات "كورونا" يرتفع بقوّة في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
02-01-2022 | 11:35
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 732733 حالة.
 
أما في ما خصّ عدد الوفيات، فقد ارتفع إلى 9154 بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة. 
 
 
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