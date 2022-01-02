شعارٌ عارضه باسيل قبل 14 عاماً ودعا إليه مؤخراً.. ما هو؟

غرّد نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حدّاد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعد خراب لبنان استفاق باسيل على شعار "المقاومة في كنف الدولة". للذاكرة نسيب لحود هو صاحب هذا الطرح وقدم رؤية متكاملة حوله في2007 وعندما اقترحه للبيان الوزاري في 2008 كان باسيل وفريقه من أشرس معارضيه ومؤيدي شعار الجيش والشعب والمقاومة الذي غطى السلاح واستقواء الدويلة على الدولة".

بعد خراب #لبنان استفاق باسيل على شعار "المقاومة في كنف الدولة"

للذاكرة #نسيب_لحود هو صاحب هذا الطرح وقدم رؤية متكاملة حوله في2007 وعندما اقترحه للبيان الوزاري في2008 كان باسيل وفريقه من اشرس معارضيه ومؤيدي شعار "الجيش والشعب والمقاومة" الذي غطى السلاح واستقواء الدويلة على الدولة pic.twitter.com/e0TmGPMLFG — Antoine Haddad (@antoine_haddad) January 2, 2022