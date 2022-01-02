شخصيات ووفود عزت برانيا الريس في عاليه ودار الطائفة الدرزية

واصل مستشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس وعائلة الشيخة رانيا التيماني الريس، تقبل التعازي بوفاتها، في عاليه ودار الطائفة الدرزية في بيروت، وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا.ومن أبرز المعزين شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى يرافقه وفد من المجلس المذهبي، النواب: نعمة طعمة، فيصل الصايغ، آلان عون، محمد خواجة ووائل أبو فاعور، عثمان مجذوب ممثلا النائب فيصل كرامي، رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم، رئيس جهاز الأمن القومي العقيد وجدي دمج، القيادي توفيق سلطان، الوزراء السابقون مروان حمادة، منال عبد الصمد وعادل حمية، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية دريد ياغي، أعضاء مجلس القيادة: وليد خطار، طارق خليل، ميلار السيد وعفراء عيد، مفوضو الإعلام صالح حديفة، الإعداد والتوجيه عصام المصري، الخارجية زاهر رعد والشؤون النسائية رئيسة جمعية الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، وكلاء داخلية اقليم الخروب بلال قاسم، بيروت باسل العود والشوف عمر غنام، السيد حسن علي الأمين ممثلا العلامة علي الأمين، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، رئيس الأركان السابق اللواء حاتم ملاك، قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، قائد الشرطة القضائية السابق العميد سليم سليم، نائب حاكم مصرف لبنان السابق سعد عنداري، نائب حاكم مصرف لبنان السابق فهيم معضاد، المدير العام للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مازن فياض، المدير العام لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي، المدير العام لشركة ترابة سبلين طلعت اللحام، وفد كبير من مشايخ مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه رافع، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات، عضو المجلس المذهبي رياض عبدالله، وفد من "رابطة العمل الاجتماعي" برئاسة مكرم بو نصار، رئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض، مدير الإعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني" جاد حيدر، مسؤول جهاز الاعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور، عضو الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" حسن قبلان، مسؤول منسقية الانتخابات في تيار "المستقبل" فادي سعد، أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه، سعيد مالك، حسان الرفاعي، سامر خلف، أمين عام لجنة الحوار الإسلامي- المسيحي محمد السماك، الأمير مالك أرسلان، وكيل داخلية الإقليم السابق سليم السيد، وكيل داخلية الغرب السابق اياد الغصيني، رئيس اتحاد بلديات الغرب غازي الشعار، جميل بيرم، رئيس بلدية الشويفات زياد حيدر يرافقه وفد من البلدية، رئيس بلدية دميت السابق نعيم غنام وعدد من الشخصيات.كذلك تلقى الريس اتصالات تعزية من كل من: وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النواب: إدي أبي اللمع، فريد البستاني وأنيس نصار، النائب المستقيل ميشال معوض، الوزراء السابقون رشيد درباس، دميانوس قطار وغازي وزني، النائب السابق غطاس خوري، رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، السفير الفلسطيني أشرف دبور، سفير لبنان في الهند ربيع نرش، سفير لبنان في بلغاريا توفيق جابر، سفير لبنان السابق في موسكو عاصم جابر، المفتش المالي وائل خداج، رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" كميل شمعون، مسؤول حركة "حماس" رأفت مرة، المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، نائب رئيس "حركة التجدد الديمقراطي" انطوان حداد، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" قبلان قبلان، مديرة منظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، رئيسة مؤسسة "بيت اليتيم الدرزي" حياة النكدي، طارق الداود، رئيس "حركة الشعب" ابراهيم الحلبي وعدد من الاتصالات الأخرى.كما تلقى الريس برقيات تعزية أبرزها من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نقلها له المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.