الـ"NBN" تشنّ هجوماً حاداً على باسيل.. كيف وصفته؟

شنّت قناة الـ"NBN" هجوماً عنيفاً على رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل وذلك بعد كلمته اليوم، واصفة إياه بـ"الفهلوي".

وجاء هجوم القناة ضمن مقدمة نشرتها المسائية، وقد جاء فيها: "لم يكد يبدأ العام الجديد، حتى أطل الفهلوي جبران باسيل ليُقنع جمهوره أوّلًا قبل أن يحاول عبثا إقناع اللبنانيين بجميع الأشياء وعكسها، متسلّحًا بخبراته السياسية التي تعتبر أعمق بكثير من أن يواجهها أحد، وشاهرًا سيف تجاربه الفاشلة وقناعاته المتحجّرة التي أوصلت العهد القوي إلى كل ما حقّقه من إنجازات وطنية أعادت البلاد الى العصر الحجري.

"الفهلوي" خياراته دائمًا يجانبها صواب، يجعلك للوهلة الأولى تنبهر بتحليلاته التي لا ترقى لقناعات الكثير من الناس الطبيعيين، لكنها بعد لحظات تستوقف اللبناني طويلًا عندما يتذكر أين كان وأين أصبح وعندها إذا لم يمت من الجوع سيموت من الضحك.

هكذا تحوّلت "الفهلوة" من أنانية فكرية يحتكرها شخص واحد إلى ميثاق ما بقي من تيار ورثه بفعل المصاهرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الثقافة تمثل عائقًا كبيرًا أمام محاولة اجتهاد أو طموح للتيارين، أما محاولة نقل المشكلة التي يعانيها "الفهلوي" الى البيت الداخلي للمقاومة ومحاولة دق إسفين بين الثنائي الوطني، فالجواب الوحيد عليها أيضًا بثلاثة أحرف خسئ، ونقول له خيّط بغير هالمسلّة يا حدق.

بالفعل يستحق "الفهلوي" أن يتم اختيار شخصية العام 2022 رغم أنّ السنة الجديدة بدأت بالأمس فهو شاطر في قيادة تياره من فشل إلى فشل ومن سقوط إلى سقوط، حتى باتت تجوز تسميته رئيس تيار السقوط الحر.

على أية حال للحديث تتمة غدًا وللفهلوي جبران باسيل نقول: "صدقتَ في كلمة واحدة عندما قلتَ بلسانك: أنا ما بفهم".

وكان باسيل شنّ في كلمته هجوماً حاداً ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: "أنا ما بفهم تعطيل مجلس النواب، بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير. هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين. ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء؟!".