قاووق: الصواريخ الكاسرة للتوازن باتت تطوق الكيان الصهيوني

أحيا "حزب الله" ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، في احتفال أقامه في قاعة العلامة الشيخ عبد الامير قبلان في بلدة حارة صيدا، في حضور عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت عباس خامه يار وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية ولفيف من العلماء وفاعليات وحشد من ابناء المنطقة.

وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال قاووق إنه "تم اغتيال سليماني لأنه أوجد تهديداً وجودياً للكيان الصهيوني لأول مرة في التاريخ، بعدما سلح المقاومة بالاسلحة الاستراتيجية الكاسرة للتوازن، مما اوجد معادلة جديدة في توازن الردع وفي موازين القوى".

وأضاف: "اهم انجازات سليماني انه استطاع ان يفرض على العدو حصارا صاروخيا من كل جانب، والصواريخ الدقيقة باتت تطوق الكيان الصهيوني من غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وايران، واصبح الكنيست الاسرائيلي ومقر العدوان (وزارة الحرب) وكل المرافق الاستراتيجية الاسرائيلية وكل مكان على امتداد الكيان، هدفا لهذه الصواريخ الدقيقة لمحور المقاومة".



ورأى قاووق ان "لبنان العروبة هو لبنان الكرامة جنبا الى جنب مع المقاومة الفلسطينية وليس مع عروبة التطبيع"، وقال: "مهما حوصرنا وتعرضنا لهجمات سياسية واعلامية واقتصادية لن يأتي اليوم الذي يكون فيه لبنان خائنا لفلسطين".