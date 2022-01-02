لبنان

كيف تعاملت "المنار" مع كلام باسيل؟

Lebanon 24
02-01-2022 | 13:05
A-
A+
Doc-P-903164-637767510266155094.jpg
Doc-P-903164-637767510266155094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت قناة "المنار" عند كلمة رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم، مشيرة إلى أن الأخير "يدعو إلى تطوير التفاهم بين حزب الله والتيار لما فيه مصلحة البلد". 
وجاء في مقدّمة "المنار": "الى الساحةِ الداخلية، لا جديدَ في الميدانِ السياسي، وحدَه كورونا كان يسجلُ تقدماً على جميعِ المحاور، ورفضاً للمحاورِ التقليديةِ البغيظة، اكدَ رئيسُ تكتلِ لبنان القوى النائبُ جبران باسيل انه لا يزالُ يختارُ مار مخايل على الطيونة، داعياً الى تطويرِ التفاهمِ بين حزبِ الله والتيارِ لما فيه مصلحةُ البلد، وحتى لا يتسللَ رجلُ الفتنةِ مجدداً ليمارسَ هوايتَه المفضلةَ الذي كانَ وما زال اداةً للخارجِ من أميركا الى اسرائيل".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:22 | 2022-01-02
18:13 | 2022-01-02
17:11 | 2022-01-02
17:00 | 2022-01-02
16:55 | 2022-01-02
16:44 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website