كيف تعاملت "المنار" مع كلام باسيل؟

توقفت قناة "المنار" عند كلمة رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم، مشيرة إلى أن الأخير "يدعو إلى تطوير التفاهم بين حزب الله والتيار لما فيه مصلحة البلد".

وجاء في مقدّمة "المنار": " الى الساحةِ الداخلية، لا جديدَ في الميدانِ السياسي، وحدَه كورونا كان يسجلُ تقدماً على جميعِ المحاور، ورفضاً للمحاورِ التقليديةِ البغيظة، اكدَ رئيسُ تكتلِ لبنان القوى النائبُ جبران باسيل انه لا يزالُ يختارُ مار مخايل على الطيونة، داعياً الى تطويرِ التفاهمِ بين حزبِ الله والتيارِ لما فيه مصلحةُ البلد، وحتى لا يتسللَ رجلُ الفتنةِ مجدداً ليمارسَ هوايتَه المفضلةَ الذي كانَ وما زال اداةً للخارجِ من أميركا الى اسرائيل".