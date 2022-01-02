لبنان

خريس: الخطاب العنصري لا يبني وطناً ولا يؤدي الى إنتاج حلول لأزمات لبنان

Lebanon 24
02-01-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-903173-637767525403719121.jpg
Doc-P-903173-637767525403719121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس إنّ "حركة أمل لن تبالي بالمواقف العشوائية التي تصدر من هنا وهنالك".
كلامُ خريس جاء خلال وقفة رمزية نظمتها الحركة في الذكرى السنوية لوفاة حسن جعفر في بلدة البيسارية، إذ قال: "هناك للاسف من يريد تقسيم الوطن ويسعى الى تفتيت لبنان، فالخطاب العنصري لا يبني وطنا ولا يؤدي الى إنتاج حلول لازمات لبنان، الذي يتعرض لحصار مالي وإقتصادي للضغط عليه من أجل التخلي عن عناوين عزته وقوته ومقاومته للعدوانية الاسرائيلية".


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:22 | 2022-01-02
18:13 | 2022-01-02
17:11 | 2022-01-02
17:00 | 2022-01-02
16:55 | 2022-01-02
16:44 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website