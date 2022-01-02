خريس: الخطاب العنصري لا يبني وطناً ولا يؤدي الى إنتاج حلول لأزمات لبنان

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس إنّ "حركة أمل لن تبالي بالمواقف العشوائية التي تصدر من هنا وهنالك".

كلامُ خريس جاء خلال وقفة رمزية نظمتها الحركة في الذكرى السنوية لوفاة حسن جعفر في بلدة البيسارية، إذ قال: "هناك للاسف من يريد تقسيم الوطن ويسعى الى تفتيت لبنان، فالخطاب العنصري لا يبني وطنا ولا يؤدي الى إنتاج حلول لازمات لبنان، الذي يتعرض لحصار مالي وإقتصادي للضغط عليه من أجل التخلي عن عناوين عزته وقوته ومقاومته للعدوانية الاسرائيلية".



