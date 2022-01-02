احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار.. مواطنون يقطعون الطريق في صور

قطع محتجون الطريق عند المدخل الجنوبي لمدينة صور (جادة الرئيس نبيه بري) بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية والإرتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار.