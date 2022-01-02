لبنان

احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار.. مواطنون يقطعون الطريق في صور

Lebanon 24
02-01-2022 | 13:40
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قطع محتجون الطريق عند المدخل الجنوبي لمدينة صور (جادة الرئيس نبيه بري) بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، إحتجاجاً على تردي الأوضاع الإقتصادية والإرتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار.
 
 
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