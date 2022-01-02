لبنان

طلقات نارية تخرق ليل التبانة - طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-01-2022 | 15:13
A-
A+
Doc-P-903187-637767585155408692.jpg
Doc-P-903187-637767585155408692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" بأن طلقات ناريّة تُسمع بين الحين والآخر في منطقة التبانة - طرابلس.
ووفقاً للمصادر، فإنّ إطلاق النار ناجمٌ عن غضب الأهالي بسبب إطفاء أحد أصحاب مولدات الإشتراك الكهرباء عن المنطقة. 

مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يؤكّد دعمه للبنان
lebanon 24
03/01/2022 05:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون"!
lebanon 24
03/01/2022 05:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الإشتراك تخطّى المعقول في بلدة لبنانية.. الرقم غير متوقع!
lebanon 24
03/01/2022 05:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وحدة عسكرية في لبنان تخيف إسرائيل.. هذا ما سيحصل خلال الحرب القادمة!
lebanon 24
03/01/2022 05:42:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اطلاق نار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:22 | 2022-01-02
18:13 | 2022-01-02
17:11 | 2022-01-02
17:00 | 2022-01-02
16:55 | 2022-01-02
16:44 | 2022-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website