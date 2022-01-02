طلقات نارية تخرق ليل التبانة - طرابلس.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأن طلقات ناريّة تُسمع بين الحين والآخر في منطقة التبانة - طرابلس.

ووفقاً للمصادر، فإنّ إطلاق النار ناجمٌ عن غضب الأهالي بسبب إطفاء أحد أصحاب مولدات الإشتراك الكهرباء عن المنطقة.