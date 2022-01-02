عطالله: بين التيار والرئيس بري لم يكن هناك اتفاق

اعتبر النائب جورج عطالله، أن ما وصلنا اليه اليوم وتحدث عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نتيجة تراكم ومعاناة كبيرة ومراجعات كبيرة أيضا وصلت الى نتيجة مفادها انه لا يمكن الاستمرار بهذه الذهنية من الممارسات في المؤسسات الدستورية، وقال: بيننا والرئيس بري لم يكن هناك يوما اتفاق لان طرحه مختلف عن طرحنا على مستوى التعاطي اليومي الدستوري التشريعي وتسيير العمل الحكومي وبناء الدولة.عطالله وفي حديث عبر الـLBCI رأى ان باسيل كان واضحا بقوله إننا لا نطالب بمشكلة بين الثنائي الشيعي ولكن ما قاله انه هناك ورقة تفاهم مع الحزب شقّ من شقيها متعلق ببنناء الدولة وهذا الشق حزب الله مطالب بموقف نهائي منها هل يريد الاستمرار به او لاوتابع: قلنا اننا متمسكون بورقة التفاهم إن كانت ستطبّق اما ان لم تطبّق فلا فائدة منها، وحزب الله محرج وغير موافق على الكثير من الامور ولكن لديه اولوية هي التفاهم الشيعي الشيعي.