وزير الاتصالات يحدّد مهلة لزيادة التعرفة.. إليكم التفاصيل

أكد وزير الاتصالات جوني القرم عبر قناة "الجديد" أنه "لن يكون هناك انقطاع دائم للاتصالات، موضحاً أن "الانقطاعات التي تحصل متفرقة بسبب انقطاع المازوت والسرقات التي تحصل في المناطق".

وأضاف: "أم السبب الثالث لإنقطاع الإتصالات هو عدم القدرة على شراء قطع غيار للمعدات بسبب عدم وجود الية للدفع بالدولار، وقد وضع مجلس الوزراء الية من اجل هذا الموضوع عبر التواصل المباشر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه الآلية يتم تنفيذها في اللحظة الاخيرة قبل انقطاع الاتصالات".

وأوضح القرم أنه عمل منذ استلامه الوزارة تامين المازوت لاستمرار العمل، ولكن هناك شيء غير مقبول هو التعامل مع جهة واحدة لتوريد المازوت للوزارة، وقد تم حل الموضوع في شركة الفا ويتم العمل على هذا الموضوع في شركة تاتش.

وقال القرم: "إن لم تعدل تعرفة الإتصالات أو يتم دعمها خلال 3 أو 4 شهور فنحن ذاهبون إلى انقطاع بالإتصالات".

وختم : "إن استطعت تطبيق المشروع الذي أعمل عليه والذي يقضي بمحاربة الإنترنت غير الشرعي فسنتمكن من تمديد فترة تحمل هذا القطاع".