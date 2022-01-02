لبنان

الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد

Lebanon 24
02-01-2022 | 18:22
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قالت مصادر سياسية عبر "العرب" إن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، في حال لم يحصل أي حدث أمني ضخم وغير محسوب أو متوقّع في البلاد".
وأشارت إلى أن "أزمات العام 2021 المعيشية والسياسية ستُكمل مسيرها خلال العام الجاري، وقد تُضاف إليها أزمات جديدة، في حال لم تسلك المعالجات طريقها نحو التّطبيق، فيما تتسمّر عيون اللبنانيين والعالم على نتائج الانتخابات النّيابية؛ لمعرفة موازين القوى الجديدة في البلد".
(العرب)
المصدر: العرب
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