لبنان

عون يحضّر "دعوات الحوار"

Lebanon 24
02-01-2022 | 23:28
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كتبت "نداء الوطن": تتحضر دوائر الرئاسة الأولى لتوجيه الدعوات إلى طاولة الحوار وفق جدول الأعمال الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ميشال عون، وكشف مصدر متابع لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أن "قرار الثنائي الشيعي محسوم لجهة تلبية الدعوة إلى الحوار"، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته اليوم "سيجيب على الهواجس - الاسئلة التي طرحها كل من عون وباسيل بهدوء وإيجابية، خصوصاً وأنّ كليهما رفعا سقف المواقف السياسية ضمن صيغة الأسئلة والهواجس، ولم يذهبا إلى خيار المواجهة المباشرة والشخصية".

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