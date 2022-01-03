إشكال وتضارب في حلبا... ماذا حصل ليلاً؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي ليلا بين عدد من الشبان داخل قهوة "anaws" في حلبا بعكار، ما لبث أن تطور لاحقا الى تضارب بين الطرفين، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح في الوجه وعمل الاهالي على حل الاشكال وفضه.وعلم ان اسباب الاشكال يعود لمزايدات ومناكفات.وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.