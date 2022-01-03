لبنان

مداهمة للجيش في حي الشراونة ولكن...

Lebanon 24
03-01-2022 | 01:08
A-
A+
Doc-P-903278-637767941551062867.jpg
Doc-P-903278-637767941551062867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
داهمت قوة من الجيش بعيد منتصف ليل امس منزل المطلوب الابرز للقضاء ح.ر ج في حي الشراونة في مدينة بعلبك ولم تعثر عليه، وفق مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: إطلاق نار على حاجز للجيش في حي الشراونة في مدينة بعلبك بعد خبر مقتل علي وهبي والجيش يرد على مصدر النيران ولا معلومات عن إصابات
lebanon 24
03/01/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة محتويات منزل الشاعر خليل مطران في بعلبك
lebanon 24
03/01/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال فرع "فرنسبنك" في بعلبك حال دون قبض الموظفين رواتبهم
lebanon 24
03/01/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهولون يسرقون كابلات كهربائية في بعلبك
lebanon 24
03/01/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الشراونة

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-01-03
07:05 | 2022-01-03
08:10 | 2022-01-03
07:55 | 2022-01-03
07:27 | 2022-01-03
07:12 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website