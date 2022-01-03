لبنان

حتى بائع الكعك سرقوه! إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-01-2022 | 01:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهول على متن دراجة نارية على ضرب احد بائعي الكعك الذي كان عائدا من عمله في منطقة التل شارع السنترال، وسلب منه 300الف وهاتفه، وفر الى جهة مجهولة.
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التل

بائع الكعك

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