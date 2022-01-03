حتى بائع الكعك سرقوه! إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهول على متن دراجة نارية على ضرب احد بائعي الكعك الذي كان عائدا من عمله في منطقة التل شارع السنترال، وسلب منه 300الف وهاتفه، وفر الى جهة مجهولة.