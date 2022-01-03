مفاجأة " غير سارة" حجرت الوزير في منزله

أقام وزير سابق حفل رأس السنة في منزله، لكن المفاجاة غير السارة أن أحد المدعويين كان مصابا بفيروس كورونا ما ادى الى تفشي الوباء بين جميع المدعويين ودخولهم الحجر الصحي لمدة 15 يوماً.