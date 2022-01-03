لبنان

مفاجأة " غير سارة" حجرت الوزير في منزله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 01:30
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أقام وزير سابق حفل رأس السنة في منزله، لكن المفاجاة غير السارة أن أحد المدعويين كان مصابا بفيروس كورونا ما ادى الى تفشي الوباء بين جميع المدعويين ودخولهم الحجر الصحي لمدة 15 يوماً.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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