ارتفاع اضافي بسعر البنزين

قالت مصادر في قطاع النفط" أن جدول اسعار المحروقات سيشهد ارتفاعاً يوم غد، نتيجة استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، والذي تخطى الـ28 الف ليرة، اضافة الى ارتفاع سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة".