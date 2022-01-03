تقنين المولدات مستمر.. ما في مصاري

لاحظت مصادر متابعة ارتفاع نسبة تقنين المولدات الخاصة لا سيما بعد الأعياد، معللين السبب بعدم القدرة على شراء المازوت لعدم توفر الأموال.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر أصحاب المولدات انه في ظل ارتفاع سعر الكيلووات بات العديد من الاشخاص غير قادرين على الدفع، هذا فضلاً عن التلاعب الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.