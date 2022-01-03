لبنان

تقنين المولدات مستمر.. ما في مصاري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 03:45
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لاحظت مصادر متابعة ارتفاع نسبة تقنين المولدات الخاصة لا سيما بعد الأعياد، معللين السبب بعدم القدرة على شراء المازوت لعدم توفر الأموال. 
وفي هذا الاطار، قالت مصادر أصحاب المولدات انه في ظل ارتفاع سعر الكيلووات بات العديد من الاشخاص غير قادرين على الدفع، هذا فضلاً عن التلاعب الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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