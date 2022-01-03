عبدالله يعلّق على كلام باسيل.. هذا ما قاله

غرد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "من تفاهم مار مخايل إلى تفاهم معراب إلى التسوية الرئاسية إلى المشاركة في الحكومات من سنة 2010 مع حصرية التعيينات والمحاصصة تحت غطاء حماية الحقوق، ويهاجمون المنظومة التي عرقلت طموحاتهم ومشاريعهم. هناك حدود للتذاكي وابتزاز الحلفاء قبل الخصوم. ويبقى الهدف هو السلطة بأي ثمن".