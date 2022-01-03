لبنان

بعد الاعياد... إقبال كثيف لإجراء فحوص الـ PCR!

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:29
A-
A+
Doc-P-903311-637768007384234131.jpg
Doc-P-903311-637768007384234131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الإقبال كثيف منذ ساعات الصباح الأولى على المستشفيات والمختبرات لإجراء فحوص الـ PCR، وذلك بعد عطلة الاعياد.
مواضيع ذات صلة
يزوّران شهادات لقاح ضدّ "كورونا" وفحوصات "PCR" لاستخدامها ليلة رأس السنة!
lebanon 24
03/01/2022 15:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة على وشك الإفلاس بسبب "كورونا".. من هي؟
lebanon 24
03/01/2022 15:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي الإجراءات "المشددة" التي تطبقها فرنسا لمجابهة كورونا؟
lebanon 24
03/01/2022 15:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تفرض إجراءات جديدة ضد كورونا
lebanon 24
03/01/2022 15:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24

PCR

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-01-03
07:05 | 2022-01-03
08:10 | 2022-01-03
07:55 | 2022-01-03
07:27 | 2022-01-03
07:12 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website