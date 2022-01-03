بعدما أطلقوا النار ليلة رأس السنة... هذا ما حلّ بهم!

نفذت دوريات من مخابرات الجيش فجر اليوم سلسلة مداهمات في عدد من احياء مدينة طرابلس حيث تم توقيف عدد من الشبان، وذلك على خلفية قيامهم بإطلاق الرصاص في الهواء ليلة رأس السنة، وفق مندوبة "لبنان 24".



هذا وقام عدد من الاهالي بقطع الطريق عند دوار ابو علي احتجاجاً على حملة التوقيفات التي طالت ابنائهم.