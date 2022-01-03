لبنان

بعدما أطلقوا النار ليلة رأس السنة... هذا ما حلّ بهم!

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:36
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نفذت دوريات من مخابرات الجيش فجر اليوم سلسلة مداهمات في عدد من احياء مدينة طرابلس حيث تم توقيف عدد من الشبان، وذلك على خلفية قيامهم بإطلاق الرصاص في الهواء ليلة رأس السنة، وفق مندوبة "لبنان 24".

هذا وقام عدد من الاهالي بقطع الطريق عند دوار ابو علي احتجاجاً على حملة التوقيفات التي طالت ابنائهم.
 
 
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