"حزب الله" يكشف سراً عن سليماني.. هذا ما فعله الأخير في لبنان

كشف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الأحد، سراً عن القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وجاء كلام قاسم خلال حوارٍ مع وكالة "فارس"، إذ قال إن "سليماني كان في غرفة إدارة العمليات أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في شهر تموز 2006".