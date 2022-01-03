أهالي من ببنين أطلقوا النار في الهواء... ماذا حصل؟

أقدم أهالي بلدة ببنين فجر اليوم في الحارة الشرقية على إطلاق النار بالهواء على السارقين الذين كانوا بصدد سرقة بطاريات السيارات من "البورة" في المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24".



كما عمد مجهولون أيضاً لسرقة مضخات المياه عائد لبئر مياه في منطقة حيّ البحر - حيّ آل سلمى.