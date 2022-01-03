لبنان

القرار اتخذ.. هل سيغيب "المستقبل" عن المعركة الانتخابية؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:52
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قال نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش إنّ "الوقت تأخر بالنسبة إلى المستقبل بما خصّ المعركة الانتخابية"، مشيراً إلى أن "استباق الأمور أيضاً قد يؤدي إلى الكثير من الإخفاقات والأخطاء". 
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أكد علوش إنّ "المستقبل لن يغيب عن المعركة الانتخابية لكن الخيارات لا تزال قيد الدرس بالنسبة إلى كيفية خوض الانتخابات التي توجد شكوك حول إجرائها في موعدها في هذه المرحلة".
 
وأعلن علوش أنه "خلال الشهر الجاري ستصبح خيارات المستقبل واضحة"، موضحاً أن "لكل منطقة خصوصيّتها بما خصّ التحالفات الانتخابية".
 
ومع هذا، فقد شدد علوش على أن "العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف هي علاقة تاريخية ولكن كيفيّة ترجمتها على المستوى الانتخابي لا تزال غير محسومة حتى الساعة".
 
وكشف أن نواب "المستقبل" سيوقّعون عريضة المطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. 
 
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