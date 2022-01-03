حزب الله شيّع احد عناصره في النبطية.. أين قتل؟

استعاد "حزب الله" جثمان شهيده محمد مصطفى بواب ( نور علي) من الشهداء مفقودي الاثر ، الذي قضى في معارك مع الجماعات التكفيرية منذ 7 سنوات في حلب.وشيع الحزب وأهالي بلدة حاروف بواب في موكب مهيب ، انطلق من امام منزل والديه حيث حمل النعش على الاكف ولف براية الحزب، وانتظم المشيعون في موكب جاب شوارع البلدة، تقدمه حملة الرايات والاكاليل وصور لبواب ، ولشهداء وقادة في المقاومة الاسلامية وفرق من كشافة الامام المهدي .شارك في التشييع مسؤول منطقة الجنوب الثانية في "حزب الله" علي ضعون وفاعليات وعلماء دين ، وردد المشيعون اللطميات الحسينية ، وصولا الى باحة النادي الحسيني حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد ، عزفت خلالها الفرقة الموسيقية لكشافة الامام المهدي "لحن الشهادة" وقدمت ثلة من مجاهدي المقاومة التحية وقسم الولاء للامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله.بعد ذلك أم امام بلدة حاروف محمد ايوب المصلين على الجثمان وووري في الثرى في روضة شهداء البلدة.