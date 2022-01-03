في لبنان.. كم بلغ عدد مستخدمي العملات المُشفرة؟

إذا كنت تعتقد أن عام 2022 هو العام الذي تقرر فيه تجربة عملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، فتعرف على ما ستحصل عليه قبل إنفاق الأموال على فرصة استثمارية. حتى الآن، يعلم الجميع أن العملات المشفرة هي فئة أصول متقلبة للغاية، ولكن حتى بمعايير البيتكوين، شهد عام 2021 تقلبات حقيقية.



ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا فوق 60 ألف دولار لأول مرة في آذار قبل أن تنهار في أيار، مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. إلا أن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا، إذ انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68789.63 دولارًا في تشرين الثاني على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في الشهر الماضي.



أين وصل انتشار استخدام العملات المشفرة حول العالم؟



حسب موقع TripleA ، لدى الهند أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا فوق 60 ألف دولار لأول مرة في آذار قبل أن تنهار في أيار، مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. إلا أن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا، إذ انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68789.63 دولارًا في تشرين الثاني على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في الشهر الماضي.حسب موقع TripleA ، لدى الهند أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم.

وجاءت أميركا في المرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ13 مليون وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.



أما في العالم العربي، فقد حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.

وجاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية عربياً بـ878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم. أما لبنان، فقد جاء في المرتبة الـ11 بـ70.1 ألف مستخدم.

إليكم في الإنفوغرافيك أدناه، الدول الأعلى من حيث عدد مستخدمي العملات المشفرة حول العالم وترتيب الدول العربية بحسب عدد مستخدمي العملات المشفرة: