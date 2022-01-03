لبنان

في لبنان.. كم بلغ عدد مستخدمي العملات المُشفرة؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-903342-637768066580193597.jpg
Doc-P-903342-637768066580193597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كنت تعتقد أن عام 2022 هو العام الذي تقرر فيه تجربة عملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى، فتعرف على ما ستحصل عليه قبل إنفاق الأموال على فرصة استثمارية. حتى الآن، يعلم الجميع أن العملات المشفرة هي فئة أصول متقلبة للغاية، ولكن حتى بمعايير البيتكوين، شهد عام 2021 تقلبات حقيقية.

ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شيوعًا فوق 60 ألف دولار لأول مرة في آذار قبل أن تنهار في أيار، مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. إلا أن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا، إذ انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68789.63 دولارًا في تشرين الثاني على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في الشهر الماضي.

أين وصل انتشار استخدام العملات المشفرة حول العالم؟

حسب موقع TripleA ، لدى الهند أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم.
 
وجاءت أميركا في المرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ13 مليون وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

أما في العالم العربي، فقد حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.
 
وجاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية عربياً بـ878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.
 
أما لبنان، فقد جاء في المرتبة الـ11 بـ70.1 ألف مستخدم. 
 
إليكم في الإنفوغرافيك أدناه، الدول الأعلى من حيث عدد مستخدمي العملات المشفرة حول العالم وترتيب الدول العربية بحسب عدد مستخدمي العملات المشفرة:
 
 
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:14 | 2022-01-03
18:06 | 2022-01-03
17:52 | 2022-01-03
17:38 | 2022-01-03
17:31 | 2022-01-03
17:17 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website