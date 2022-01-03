لبنان

تفاصيل طقس لبنان للأيام المقبلة.. هل سنشهد أمطاراً غزيرة؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 04:38
A-
A+
Doc-P-903343-637768070238982416.jpg
Doc-P-903343-637768070238982416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة.
 
ووفقاً للدائرة، فإنّ الضباب سيتشكل على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والبقاع الغربي وثلوج على ارتفاع 1700 متر، كما تنشط الرياح أحيانا.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط  وتؤدي الى طقس متقلب أحيانا خلال الايام المقبلة.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13و 21 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: 
 
صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يحذر من خطر الانزلاق بسبب الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو على  1500 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء:
 
غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والبقاع الغربي وثلوج على ارتفاع 1700 متر، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: 
 
غائم صباحا مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة، وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الخميس: 
 
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 7 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة ، في الداخل من 3 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 65%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس:  16,41
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2022-01-03
11:06 | 2022-01-03
11:56 | 2022-01-03
11:00 | 2022-01-03
10:49 | 2022-01-03
10:40 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website