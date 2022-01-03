إقفال فرع "فرنسبنك" في بعلبك حال دون قبض الموظفين رواتبهم

شكا الموظفون الموطنون لرواتبهم في فرنسبنك- فرع بعلبك من "عدم قبض رواتبهم حتى اليوم بسبب إقفال فرع المصرف أبوابه، مما يجبر الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من أبناء بعلبك الهرمل إلى تكبد مشقة وكلفة الانتقال إلى رياق أو زحلة لقبض مستحقاته. في حين أن الازدحام والضغط يحولان دون إمكان الدخول إلى المصرف للاستفادة من تعميم مصرف لبنان بتحويل قيمة راتب شهر كانون الأول إلى دولار أميركي حسب سعر منصة صيرفة، كما أن تحديد سقف السحب اليومي من الآلات في الخارج بالليرة اللبنانية تستدعي التوجه إلى قضاء زحلة مرات عدة لاستكمال سحب الراتب، أي أن نفقات المواصلات تفوق قيمة الراتب الشهري".وطالب الموظفون إدارة فرنسبنك ب"التراجع عن قرارها المجحف وغير المبرر بإقفال فرع بعلبك".