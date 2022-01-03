لبنان

رسالة "صارمة".. هذا ما طلبه عون

Lebanon 24
03-01-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-903381-637768119808362430.jpg
Doc-P-903381-637768119808362430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون أطلع على التقارير التي وردت حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث التي جرى تسجيلها".
ووفقاً لرئاسة الجمهورية، فإنّ عون "نوّه بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وافواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة".
وشدّد عون على الأجهزة الأمنية والقضائية "وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار ليلة رأس السنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفادياً لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات".
على صعيد آخر، تلقّى عون سلسلة تقارير حول تطور انتشار وباء "كورونا" ومتحولاته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين، وناشد "جميع المواطنين والمقيمين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، المباشرة الى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية".



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2022-01-03
11:06 | 2022-01-03
11:56 | 2022-01-03
11:00 | 2022-01-03
10:49 | 2022-01-03
10:40 | 2022-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website