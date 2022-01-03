رسالة "صارمة".. هذا ما طلبه عون

أعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون أطلع على التقارير التي وردت حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث التي جرى تسجيلها".

ووفقاً لرئاسة الجمهورية، فإنّ عون "نوّه بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وافواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة".

وشدّد عون على الأجهزة الأمنية والقضائية "وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار ليلة رأس السنة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفادياً لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات".