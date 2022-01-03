كركي يوضح آلية تطبيق التعميم 3508 الخاص بالمؤسسات بشأن الرواتب

بعد إصدار التعميم 3508 المتعلّق بإحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيين أقل من مليون ومئة ألف ل.ل. شهرياً الى مديرية التنفتيش والمراقبة، اجتهد البعض على تفسيره بغير المعنى المرتجى منه.وعليه، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي تعميماً حمل الرقم 3708 بتاريخ 31/12/2021 أوضح بموجبه آلية تطبيق التعميم المذكور أعلاه والقاضية بمعالجة تصاريح الاستخدام والترك للأجراء اللبنانيين والتصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفق الأصول القانونية والنظامية كالتالي:1 – معالجة تصاريح الاستخدام والترك العائدة للأجراء اللبنانيين وإعطائها المجرى النظامي، وفي حال تبيّن بعد معالجة هذه التصاريح وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن /1,100,000/ل.ل اعتباراً من 03/01/2022، إحالة نسخة عنها بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة.2- معالجة التصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفقاً للأصول القانونية والنظامية وفي حال تبيّن اعتباراً من التصاريح الاسمية السنوية العائدة للعام 2022، وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن /1,100,000/ل.ل إحالة صورة عن هذه التصاريح السنوية بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة .وفي هذه المناسبة ، ومع انطلاقة السنة الجديدة، ، يجدّد المدير العام التزامه حماية حقوق الأجراء المضمونين، كما يؤكّد على إيمانه أنّ صون هذه الحقوق يكمن في رقابة فاعلة ومستدامة إن لناحية تحصيل الإيرادات المستحقة أو ضبط الإنفاق الصحي.