لبنان

سرقة محتويات منزل الشاعر خليل مطران في بعلبك

Lebanon 24
03-01-2022 | 06:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن إقدام مجهولين على سرقة منزل الشاعر خليل مطران التراثي في بعلبك، وإفراغه من كل محتوياته وأبواب ونوافذه.

وتفقد رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق المكان برفقة رئيس اللجنة الثقافية سامي رمضان ومفوض الحرس في البلدية حمزة الجمال الذي تولى مسح الأضرار والمسروقات، وتقدم محامي البلدية بدعوى ضد مجهولين في المخفر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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