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لبنان
وزير من "الوطني الحر" يردّ على خليل: "حديثك فارغ"
Lebanon 24
03-01-2022
|
06:46
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ردّ الوزير السابق المنتمي إلى التيار "الوطني الحر" غسان عطالله، على كلام النائب علي حسن خليل، اليوم، وقال عبر "تويتر": "ما في داعي نرد على مضمون حديث اليوم لأنو فارغ وما في عاقل بيصدقو، وأصلاً أرقامك بسلسلة الرتب والرواتب بتأكد على نجاحكن الباهر بوزارة المالية، وبحب ذكرك سعادة الزميل، بما انكن حماة القانون والدستور، انو في قاضي حابب يستمع لأقوالك بإنفجار المرفأ".
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