عطلة الصحافة في عيد الميلاد عند الارمن الارثوذكس

اصدرت نقابة الصحافة البيان الاتي: "يصادف يوم الخميس الواقع فيه 6 كانون الثاني 2022 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، فيتوقف فيه العمل في الصحف، تجاوبا مع مذكرة الحكومة الصادرة بتاريخ 13/12/2021 والتي اتخذت فيها قرارا بالتعطيل ليوم واحد بتاريخ 6/1/2022، وعملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".