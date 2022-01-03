لبنان

عطلة الصحافة في عيد الميلاد عند الارمن الارثوذكس

Lebanon 24
03-01-2022 | 07:10
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 اصدرت نقابة الصحافة البيان الاتي: "يصادف يوم الخميس الواقع فيه 6 كانون الثاني 2022 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية، فيتوقف فيه العمل في الصحف، تجاوبا مع مذكرة الحكومة الصادرة بتاريخ 13/12/2021 والتي اتخذت فيها قرارا بالتعطيل ليوم واحد بتاريخ 6/1/2022، وعملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".
المصدر: الوكالة الوطنية
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