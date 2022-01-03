لبنان

أبي رميا: "الآدمي" لا يخشى التدقيق الجنائي

Lebanon 24
03-01-2022 | 07:12
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غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تصحيحاً لبعض المفاهيم: امير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات. والتدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحر منذ سنوات ونحن مع "العودة الى ماقبل 1988" والغاء مفاعيل العفو العام".

وأضاف أبي رميا: "الآدمي لا يخشى لا تدقيقاً جنائياً ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب. فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين ابرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف او تردد. حمى الله لبنان من مزوّري التاريخ. نحن مع اوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة".
 
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