مصلحة الليطاني: إعادة التغذية في مشروع ري صيدا - جزين بعد صيانة العطل

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "قيام فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة، بإنجاز صيانة العطل الحاصل على الشبكة الرئيسية قياس 415 ملمترا قبل كاسر الضغط رقم 6 بمسافة 50 مترا طولي في بلدة المية ومية ضمن مشروع ري صيدا - جزين، وإعادة التغذية على كامل الشبكة بعدما قطعت مياه الري عنها بشكل موقت أثناء القيام بأعمال الصيانة".