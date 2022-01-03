في لبنان.. صورة توثق سرقة من نوع جديد!

أقدم مجهولون مؤخراً على سرقة إطار إحدى السيارات عند مفترق بلدة كوشا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وقام السارقون برفع السيارة ووضع خشبة صغيرة تحتها ثم عمدوا إلى سرقة الإطارات ولاذوا بعدها بالفرار.