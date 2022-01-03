لبنان

في لبنان.. صورة توثق سرقة من نوع جديد!

Lebanon 24
03-01-2022 | 07:55
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أقدم مجهولون مؤخراً على سرقة إطار إحدى السيارات عند مفترق بلدة كوشا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"
 
وقام السارقون برفع السيارة ووضع خشبة صغيرة تحتها ثم عمدوا إلى سرقة الإطارات ولاذوا بعدها بالفرار. 
 
 
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