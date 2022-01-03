الكاميرا أوقعت بها.. هذا ما فعلته سيدة داخل متجر في صيدا

أقدمت امراة على سرقة هاتف في مدينة صيدا من ميني ماركت كلش بجانب معصرة عبود للزيتون وفرت الى جهة مجهولة.

وطالب عدد من أهالي المنطقة بالكشف عن هوية تلك السيدة لأنها ليست المرة الاولى التي تقوم بهكذا عملية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.