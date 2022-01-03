السعودي اطلع من طليس والترياقي على تفعيل موقف صيدا البلدي للفانات والدعوة للاضراب العام

إستقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، رئيس إتحاد نقابات النقل البري بسام طليس، رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عبد اللطيف الترياقي، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، ممثل نقابة الصهاريج إبراهيم السرعيني، رئيس نقابة السائقين العموميين في صيدا والجنوب قاسم شبلي ونائبه إبراهيم البخاري، رئيس نقابة السائقين في النبطية علي كمال وعدد من أعضاء مجلس النقابة ووفد من نقابات السائقين العموميين في صيدا والجنوب.ووضع طليس والترياقي السعودي في أجواء الجمعية العمومية للسائقين التي عقدت صباح اليوم في قاعة بلدية صيدا، لا سيما الدعوة للمشاركة في الإضراب العام للسائقين على مستوى لبنان في 13 كانون الثاني الحالي والإستماع الى مطالبهم المعيشية.كما جرى خلال اللقاء البحث في أفكار لتفعيل موقف صيدا البلدي للفانات العمومية والذي خصصته البلدية في الباحة الغربية لقصر العدل القديم.وعرض طليس لما "يتسبب به وجود عدد من الفانات في محيط نقطة مسجد الزعتري، خارج الموقف من إضعاف عمل الفانات العمومية في الموقف البلدي".