لبنان

لجنة الصحة تجتمع غدا

Lebanon 24
03-01-2022 | 09:25
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تعقد  لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة برئاسة رئيسها النائب عاصم عراجي في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الثلثاء في قاعة اللجان المشتركة - الطابق الرابع، وذلك لدرس : 
1-اقتراح القانون الرامي الى تحرير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع الإحتكار عنها المقدم من النائب عناية عز الدين.
 
2 -اقتراح القانون الرامي الى السماح بالإستيراد الطارئ للأدوية والمستلزمات الطبية المقدم من النائب عناية عز الدين.

وإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه ، بمن حضر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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