لبنان

الـ "اوميكرون" لا يمكن اكتشافه مباشرة عبر الـ "PCR"... ما حقيقة الأمر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 09:42
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تنتشر بعض الأخبار في اوساط المواطنين تفيد بأن متحور "أوميكرون" لا يمكن رصده من خلال الخضوع مرة واحدة لفحص الـ "PCR"،  وبالتالي يمكن أن تأتي  نتيجة  المصاب سلبية في حين هي ايجابية.

وفي هذا الأطار اكد المتخصص في جراحة القلب الدكتور كرم كرم لـ "لبنان 24" ان "أوميكرون كسواه من متحورات كورونا يمكن رصده بشكل طبيعي ومباشر عبر الـ (PCR) ولا صحة لأي حديث مخالف لهذه المعطيات".

لبنان

خاص

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