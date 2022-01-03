لبنان

لا عودة الى المدارس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2022 | 09:47
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قال رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي حسين سعد لـ"لبنان 24" ان " الأساتذة المتعاقدين لن يعودوا الى صفوفهم يوم الاثنين المقبل، اذ ان وزارة التربية وحتى الساعة لم تف بأي وعد من وعودها، فلا الـ 90 دولارا حصلنا عليها ولا رفع الأجور تم كما انه لم تصلنا مستحقاتنا الشهرية".

وأضاف "لكل ذلك لن نعود الى عملنا قبل تحقيق مطالبنا كاملة متكاملة".

لبنان

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