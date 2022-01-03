في هذه المناطق... لا انترنت ولا اتصالات

يشكو مشتركو شركة "ألفا" من إنقطاع الإرسال والإنترنت في عدد من المناطق في الشمال وعكّار من دون معرفة الأسباب الأمر الذي ادى الى حالة إنزعاج في صفوف المواطنين الذين يتابعون دراستهم و أعمالهم عن بعد.كما وتوقفت أيضاً خدمات الـ "DSL" من أوجيرو لدى مشتركيها في المناطق نفسها.